22.06.2025

Смотреть онлайн Pastoras de Lara Women - Diosas de Guacara Women 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаVenezuela Superliga Women: Pastoras de Lara WomenDiosas de Guacara Women . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Venezuela Superliga Women
Pastoras de Lara Women
Завершен
19:15 9:15 23:15 24:23
75 : 68
22 июня 2025
Diosas de Guacara Women
Смотреть онлайн
Превью матча Pastoras de Lara Women — Diosas de Guacara Women

История последних встреч

Pastoras de Lara Women
Pastoras de Lara Women
Diosas de Guacara Women
Pastoras de Lara Women
1 победа
1 победа
50%
50%
23.07.2025
Pastoras de Lara Women
Pastoras de Lara Women
81:67
Diosas de Guacara Women
Diosas de Guacara Women
Обзор
22.06.2025
Pastoras de Lara Women
Pastoras de Lara Women
72:74
Diosas de Guacara Women
Diosas de Guacara Women
Обзор
Комментарии к матчу
