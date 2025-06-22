22.06.2025
Смотреть онлайн Pastoras de Lara Women - Diosas de Guacara Women 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Venezuela Superliga Women: Pastoras de Lara Women — Diosas de Guacara Women . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Venezuela Superliga Women
Завершен
19:15 9:15 23:15 24:23
19:15 9:15 23:15 24:23
75 : 68
22 июня 2025
Превью матча Pastoras de Lara Women — Diosas de Guacara Women
История последних встреч
Комментарии к матчу