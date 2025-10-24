24.10.2025
Смотреть онлайн Rotterdam City - Шарлеруа 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — BNXT League: Rotterdam City — Шарлеруа . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК
BNXT League
Завершен
25:22 23:26 28:22 17:24
93 : 94
24 октября 2025
Превью матча Rotterdam City — Шарлеруа
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
24
3-х очк. попадания
14
8
Реализовано штрафных
15
21
% реализации штрафных
75
70
Кол-во реализованных бросков
47
55
Комментарии к матчу