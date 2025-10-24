Смотреть онлайн Кортрейк Спёрс - Донар Гронинген 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — BNXT League: Кортрейк Спёрс — Донар Гронинген . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене Sportcentrum Mimosa.
21:17 7:21 27:20 25:18
Превью матча Кортрейк Спёрс — Донар Гронинген
Команда Кортрейк Спёрс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей. Команда Донар Гронинген, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.