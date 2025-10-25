25.10.2025
Смотреть онлайн Лёвен Беарс - LWD Basket 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — BNXT League: Лёвен Беарс — LWD Basket . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене Sportoase Philipssite.
МСК, Арена: Sportoase Philipssite
BNXT League
Завершен
11:17 31:28 21:15 20:23 17:13
100 : 96
25 октября 2025
Превью матча Лёвен Беарс — LWD Basket
Статистика матча
2-х очк. попадания
26
25
3-х очк. попадания
6
3
Реализовано штрафных
28
33
% реализации штрафных
60.9
91.7
Кол-во реализованных бросков
37
40
Комментарии к матчу