Смотреть онлайн Лимбург Юнайтед - Ден Бош 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — BNXT League: Лимбург Юнайтед — Ден Бош . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене Stedelijke sporthal Alverberg.
22:18 23:16 30:28 16:15
Превью матча Лимбург Юнайтед — Ден Бош
Команда Лимбург Юнайтед в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Ден Бош, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения.