25.10.2025
Смотреть онлайн Ден Хельдер Санс - БК Лейден 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — BNXT League: Ден Хельдер Санс — БК Лейден . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене Sport City Sporthal.
МСК, Арена: Sport City Sporthal
BNXT League
Завершен
21:20 13:29 18:25 16:10
68 : 84
25 октября 2025
Превью матча Ден Хельдер Санс — БК Лейден
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
16
3-х очк. попадания
5
12
Реализовано штрафных
9
13
% реализации штрафных
64.3
76.5
Комментарии к матчу