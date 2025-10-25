Смотреть онлайн Баскетбол Академи Лимбург - Кангурус Баскет 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — BNXT League: Баскетбол Академи Лимбург — Кангурус Баскет . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Sporthal Boshoven.
16:19 19:17 17:22 19:19
Превью матча Баскетбол Академи Лимбург — Кангурус Баскет
Команда Баскетбол Академи Лимбург в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Кангурус Баскет, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.