Смотреть онлайн Okapi Aalst - Зволле 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — BNXT League: Okapi Aalst — Зволле . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене Generali Forum.
18:34 27:17 18:18 18:26
Превью матча Okapi Aalst — Зволле
Команда Okapi Aalst в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Зволле, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.