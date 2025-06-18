18.06.2025
Смотреть онлайн Yonsei University - Sung Kyun Kwan University 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Korea College: Yonsei University — Sung Kyun Kwan University . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
Korea College
Завершен
20:8 15:16 23:23 19:20
77 : 67
18 июня 2025
Превью матча Yonsei University — Sung Kyun Kwan University
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
26
3-х очк. попадания
9
2
Реализовано штрафных
8
9
% реализации штрафных
72.7
69.2
Комментарии к матчу