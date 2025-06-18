18.06.2025
Смотреть онлайн Австралия - Amgalan 3x3 U24 Women 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 Series Women: Австралия — Amgalan 3x3 U24 Women . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:05 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 Series Women
Завершен
21:6
21:6
21 : 6
18 июня 2025
Превью матча Австралия — Amgalan 3x3 U24 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
0
2
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
8
1
% реализации штрафных
80
100
Комментарии к матчу