18.06.2025
Смотреть онлайн Наньхай Кунг Фу - Arctic Flow Cool Masters 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира The Asian Tournament: Наньхай Кунг Фу — Arctic Flow Cool Masters . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
The Asian Tournament
Завершен
35:24 31:31 24:13 21:15
111 : 83
18 июня 2025
Превью матча Наньхай Кунг Фу — Arctic Flow Cool Masters
История последних встреч
Наньхай Кунг Фу
Arctic Flow Cool Masters
1 победа
0 побед
100%
0%
11.12.2025
Наньхай Кунг Фу
117:109
Arctic Flow Cool Masters
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
27
3-х очк. попадания
17
7
Реализовано штрафных
18
10
% реализации штрафных
78.3
62.5
Комментарии к матчу