Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - Предсезонный кубок : Мапуа Кардиналс — Хосе Рисаль Хэви Бомберс . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

Превью матча Мапуа Кардиналс — Хосе Рисаль Хэви Бомберс

Команда Мапуа Кардиналс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Хосе Рисаль Хэви Бомберс, в том матче победу одержали хозяева.