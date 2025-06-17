Смотреть онлайн Hanyang University - Korea University 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Korea College: Hanyang University — Korea University . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .