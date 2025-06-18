18.06.2025
Смотреть онлайн Germany 3x3 Women - Singapore 3x3 Women 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 Series Women: Germany 3x3 Women — Singapore 3x3 Women . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 Series Women
Завершен
21:17
21:17
21 : 17
18 июня 2025
Превью матча Germany 3x3 Women — Singapore 3x3 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
0
2
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
6
3
% реализации штрафных
75
75
Комментарии к матчу