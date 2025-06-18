18.06.2025
Смотреть онлайн Ulaanbaatar Amazons 3x3 Women - Austria 3x3 Women 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 Series Women: Ulaanbaatar Amazons 3x3 Women — Austria 3x3 Women . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 Series Women
Завершен
11:17
11:17
11 : 17
18 июня 2025
Превью матча Ulaanbaatar Amazons 3x3 Women — Austria 3x3 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
2
3
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
0
2
% реализации штрафных
0
50
Комментарии к матчу