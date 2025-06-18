18.06.2025
Смотреть онлайн Germany 3x3 Women - Украина 3x3 - Женщины 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 Series Women: Germany 3x3 Women — Украина 3x3 - Женщины . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 09:40 по московскому времени .
FIBA 3x3 Series Women
Завершен
13 : 15
18 июня 2025
Превью матча Germany 3x3 Women — Украина 3x3 - Женщины
История последних встреч
Germany 3x3 Women
Украина 3x3 - Женщины
1 победа
0 побед
100%
0%
24.06.2025
Украина 3x3 - Женщины
16:21
Germany 3x3 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
2
0
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
1
3
% реализации штрафных
100
100
