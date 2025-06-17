17.06.2025
Смотреть онлайн МК Эль Бразил Санта Ана - Сан Сальвадор 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по баскетболу: МК Эль Бразил Санта Ана — Сан Сальвадор, 2 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на арене David Vega Gym.
МСК, 2 тур, Арена: David Vega Gym
Чемпионат Сальвадора по баскетболу
Завершен
7:26 28:19 20:24 17:16
7:26 28:19 20:24 17:16
72 : 85
17 июня 2025
Превью матча МК Эль Бразил Санта Ана — Сан Сальвадор
История последних встреч
МК Эль Бразил Санта Ана
Сан Сальвадор
1 победа
4 побед
20%
80%
01.11.2025
МК Эль Бразил Санта Ана
80:93
Сан Сальвадор
22.09.2025
Сан Сальвадор
102:69
МК Эль Бразил Санта Ана
23.06.2025
Сан Сальвадор
107:72
МК Эль Бразил Санта Ана
21.06.2025
МК Эль Бразил Санта Ана
73:67
Сан Сальвадор
19.06.2025
Сан Сальвадор
102:71
МК Эль Бразил Санта Ана
Статистика матча
2-х очк. попадания
14
28
3-х очк. попадания
9
7
Реализовано штрафных
17
8
% реализации штрафных
77.3
47.1
Кол-во реализованных бросков
40
43
Комментарии к матчу