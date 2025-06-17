Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн МК Эль Бразил Санта Ана - Сан Сальвадор 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорЧемпионат Сальвадора по баскетболу: МК Эль Бразил Санта АнаСан Сальвадор, 2 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на арене David Vega Gym.

МСК, 2 тур, Арена: David Vega Gym
Чемпионат Сальвадора по баскетболу
МК Эль Бразил Санта Ана
Завершен
7:26 28:19 20:24 17:16
72 : 85
17 июня 2025
Сан Сальвадор
Смотреть онлайн
Превью матча МК Эль Бразил Санта Ана — Сан Сальвадор

История последних встреч

МК Эль Бразил Санта Ана
МК Эль Бразил Санта Ана
Сан Сальвадор
МК Эль Бразил Санта Ана
1 победа
4 побед
20%
80%
01.11.2025
МК Эль Бразил Санта Ана
МК Эль Бразил Санта Ана
80:93
Сан Сальвадор
Сан Сальвадор
Обзор
22.09.2025
Сан Сальвадор
Сан Сальвадор
102:69
МК Эль Бразил Санта Ана
МК Эль Бразил Санта Ана
Обзор
23.06.2025
Сан Сальвадор
Сан Сальвадор
107:72
МК Эль Бразил Санта Ана
МК Эль Бразил Санта Ана
Обзор
21.06.2025
МК Эль Бразил Санта Ана
МК Эль Бразил Санта Ана
73:67
Сан Сальвадор
Сан Сальвадор
Обзор
19.06.2025
Сан Сальвадор
Сан Сальвадор
102:71
МК Эль Бразил Санта Ана
МК Эль Бразил Санта Ана
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
14
28
3-х очк. попадания
9
7
Реализовано штрафных
17
8
% реализации штрафных
77.3
47.1
Кол-во реализованных бросков
40
43
Игры 2 тур
01.12.2025
A.Lobos BKB
103:68
Сан Сальвадор
Завершен
29.11.2025
Сан Сальвадор
75:86
A.Lobos BKB
Завершен
27.11.2025
A.Lobos BKB
73:79
Сан Сальвадор
Завершен
26.11.2025
Исидро
100:54
МК Эль Бразил Санта Ана
Завершен
25.11.2025
Сан Сальвадор
71:54
A.Lobos BKB
Завершен
24.11.2025
МК Эль Бразил Санта Ана
75:104
Исидро
Завершен
23.11.2025
A.Lobos BKB
90:71
Сан Сальвадор
Завершен
22.11.2025
Исидро
101:77
МК Эль Бразил Санта Ана
Завершен
