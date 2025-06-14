Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн SL Mandic Basquete - Сан-Каэтано 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия. Copa Sao Paulo. Баскетбол: SL Mandic BasqueteСан-Каэтано . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
Бразилия. Copa Sao Paulo. Баскетбол
SL Mandic Basquete
Завершен
15:17 27:12 22:11 7:14
71 : 54
14 июня 2025
Сан-Каэтано
Превью матча SL Mandic Basquete — Сан-Каэтано

Команда SL Mandic Basquete в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды Сан-Каэтано, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

SL Mandic Basquete
SL Mandic Basquete
Сан-Каэтано
SL Mandic Basquete
1 победа
1 победа
50%
50%
22.06.2025
Сан-Каэтано
Сан-Каэтано
56:63
SL Mandic Basquete
SL Mandic Basquete
Обзор
19.06.2025
Сан-Каэтано
Сан-Каэтано
73:58
SL Mandic Basquete
SL Mandic Basquete
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
11
3-х очк. попадания
8
5
Реализовано штрафных
7
18
% реализации штрафных
50
81.8
Комментарии к матчу
