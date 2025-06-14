Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Copa Sao Paulo. Баскетбол : SL Mandic Basquete — Сан-Каэтано . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча SL Mandic Basquete — Сан-Каэтано

Команда SL Mandic Basquete в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды Сан-Каэтано, в том матче победу одержали гостьи.