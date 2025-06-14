Смотреть онлайн SL Mandic Basquete - Сан-Каэтано 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Copa Sao Paulo. Баскетбол: SL Mandic Basquete — Сан-Каэтано . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
15:17 27:12 22:11 7:14
Превью матча SL Mandic Basquete — Сан-Каэтано
Команда SL Mandic Basquete в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды Сан-Каэтано, в том матче победу одержали гостьи.