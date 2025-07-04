Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу : Депортиво Сан Хосе — Клуб Олимпия . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Депортиво Сан Хосе — Клуб Олимпия

Команда Депортиво Сан Хосе в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Клуб Олимпия, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 21 ноября 2025 на поле команды Депортиво Сан Хосе, в том матче победу одержали гостьи.