04.07.2025

Смотреть онлайн Депортиво Сан Хосе - Клуб Олимпия 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по баскетболу: Депортиво Сан ХосеКлуб Олимпия . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Депортиво Сан Хосе
Завершен
19:30 22:9 19:16 20:26
80 : 81
04 июля 2025
Клуб Олимпия
Смотреть онлайн
Превью матча Депортиво Сан Хосе — Клуб Олимпия

Команда Депортиво Сан Хосе в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Клуб Олимпия, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 21 ноября 2025 на поле команды Депортиво Сан Хосе, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Депортиво Сан Хосе
Депортиво Сан Хосе
Клуб Олимпия
Депортиво Сан Хосе
1 победа
6 побед
14%
86%
21.11.2025
Депортиво Сан Хосе
Депортиво Сан Хосе
64:76
Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
Обзор
17.10.2025
Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
92:90
Депортиво Сан Хосе
Депортиво Сан Хосе
Обзор
09.09.2025
Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
86:80
Депортиво Сан Хосе
Депортиво Сан Хосе
Обзор
22.07.2025
Депортиво Сан Хосе
Депортиво Сан Хосе
80:92
Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
Обзор
18.07.2025
Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
66:83
Депортиво Сан Хосе
Депортиво Сан Хосе
Обзор
09.09.2025
Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
86:80
Депортиво Сан Хосе
Депортиво Сан Хосе
Обзор
22.07.2025
Депортиво Сан Хосе
Депортиво Сан Хосе
80:92
Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
Обзор
18.07.2025
Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
66:83
Депортиво Сан Хосе
Депортиво Сан Хосе
Обзор
15.07.2025
Депортиво Сан Хосе
Депортиво Сан Хосе
66:89
Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
Обзор
11.07.2025
Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
75:74
Депортиво Сан Хосе
Депортиво Сан Хосе
Обзор
Статистика матча

2-х очк. попадания
5
6
3-х очк. попадания
1
2
Реализовано штрафных
0
2
% реализации штрафных
0
66.7
Кол-во реализованных бросков
46
46
