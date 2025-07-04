Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Феликс Перес Кардосо - Колониас Голд 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по баскетболу: Феликс Перес КардосоКолониас Голд . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Феликс Перес Кардосо
Завершен
17:16 20:17 22:21 19:11
78 : 65
04 июля 2025
Колониас Голд
Превью матча Феликс Перес Кардосо — Колониас Голд

История последних встреч

Феликс Перес Кардосо
Феликс Перес Кардосо
Колониас Голд
Феликс Перес Кардосо
0 побед
3 побед
0%
100%
07.11.2025
Феликс Перес Кардосо
Феликс Перес Кардосо
73:81
Колониас Голд
Колониас Голд
Обзор
17.10.2025
Колониас Голд
Колониас Голд
89:66
Феликс Перес Кардосо
Феликс Перес Кардосо
Обзор
31.08.2025
Феликс Перес Кардосо
Феликс Перес Кардосо
72:75
Колониас Голд
Колониас Голд
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
18
3-х очк. попадания
6
3
Реализовано штрафных
22
20
% реализации штрафных
71
76.9
Кол-во реализованных бросков
47
42
Комментарии к матчу
