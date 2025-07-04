04.07.2025
Смотреть онлайн Феликс Перес Кардосо - Колониас Голд 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу: Феликс Перес Кардосо — Колониас Голд . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Завершен
17:16 20:17 22:21 19:11
78 : 65
04 июля 2025
Превью матча Феликс Перес Кардосо — Колониас Голд
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
18
3-х очк. попадания
6
3
Реализовано штрафных
22
20
% реализации штрафных
71
76.9
Кол-во реализованных бросков
47
42
Комментарии к матчу