18.06.2025
Смотреть онлайн Депортиво Кампоальто - Guairena MM 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу: Депортиво Кампоальто — Guairena MM . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Завершен
15:13 18:11 28:14 24:13
85 : 51
18 июня 2025
Превью матча Депортиво Кампоальто — Guairena MM
Статистика матча
2-х очк. попадания
26
9
3-х очк. попадания
6
8
Реализовано штрафных
15
9
% реализации штрафных
65.2
69.2
Кол-во реализованных бросков
47
26
Комментарии к матчу