25.06.2025
Смотреть онлайн Депортиво Кампоальто - San Alfonzo 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу: Депортиво Кампоальто — San Alfonzo . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Завершен
11:22 28:21 34:15 31:13
11:22 28:21 34:15 31:13
104 : 71
25 июня 2025
Превью матча Депортиво Кампоальто — San Alfonzo
История последних встреч
Депортиво Кампоальто
San Alfonzo
0 побед
1 победа
0%
100%
25.10.2025
San Alfonzo
72:67
Депортиво Кампоальто
Статистика матча
2-х очк. попадания
30
25
3-х очк. попадания
10
5
Реализовано штрафных
14
7
% реализации штрафных
77.8
77.8
Кол-во реализованных бросков
55
36
Комментарии к матчу