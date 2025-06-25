25.06.2025
Смотреть онлайн Club Sportivo Luqueno - Цуидад Нуева 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу: Club Sportivo Luqueno — Цуидад Нуева . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Завершен
12:17 15:7 15:25 13:20
55 : 69
25 июня 2025
Превью матча Club Sportivo Luqueno — Цуидад Нуева
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
14
13
3-х очк. попадания
6
10
Реализовано штрафных
9
14
% реализации штрафных
81.8
63.6
Кол-во реализованных бросков
29
37
Комментарии к матчу