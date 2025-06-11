11.06.2025
Смотреть онлайн Henan - Синьцзян Флаинг Тайгерс 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — China National Games: Henan — Синьцзян Флаинг Тайгерс . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
China National Games
Завершен
21:15 22:15 16:19 23:13
82 : 62
11 июня 2025
Превью матча Henan — Синьцзян Флаинг Тайгерс
История последних встреч
Henan
Синьцзян Флаинг Тайгерс
0 побед
1 победа
0%
100%
10.09.2025
Синьцзян Флаинг Тайгерс
124:87
Henan
