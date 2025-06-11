11.06.2025
Смотреть онлайн Dong Guk University - Chung-Ang University 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Korea College: Dong Guk University — Chung-Ang University . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
Korea College
Завершен
14:23 25:10 14:18 9:24
14:23 25:10 14:18 9:24
62 : 75
11 июня 2025
Превью матча Dong Guk University — Chung-Ang University
Статистика матча
2-х очк. попадания
10
22
3-х очк. попадания
12
7
Реализовано штрафных
6
10
% реализации штрафных
75
76.9
Комментарии к матчу