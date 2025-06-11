Смотреть онлайн Salvadorenos - МК Эль Бразил Санта Ана 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по баскетболу: Salvadorenos — МК Эль Бразил Санта Ана, 3 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .
26:14 18:16 22:15 9:20
Превью матча Salvadorenos — МК Эль Бразил Санта Ана
Команда Salvadorenos в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда МК Эль Бразил Санта Ана, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 сентября 2025 на поле команды Salvadorenos, в том матче победу одержали гостьи.