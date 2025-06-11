Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Salvadorenos - МК Эль Бразил Санта Ана 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорЧемпионат Сальвадора по баскетболу: SalvadorenosМК Эль Бразил Санта Ана, 3 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Чемпионат Сальвадора по баскетболу
Salvadorenos
Завершен
26:14 18:16 22:15 9:20
75 : 65
11 июня 2025
МК Эль Бразил Санта Ана
Превью матча Salvadorenos — МК Эль Бразил Санта Ана

Команда Salvadorenos в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда МК Эль Бразил Санта Ана, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 сентября 2025 на поле команды Salvadorenos, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Salvadorenos
Salvadorenos
МК Эль Бразил Санта Ана
Salvadorenos
0 побед
2 побед
0%
100%
24.09.2025
Salvadorenos
Salvadorenos
76:80
МК Эль Бразил Санта Ана
МК Эль Бразил Санта Ана
Обзор
13.06.2025
МК Эль Бразил Санта Ана
МК Эль Бразил Санта Ана
99:62
Salvadorenos
Salvadorenos
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
19
3-х очк. попадания
5
3
Реализовано штрафных
18
18
% реализации штрафных
62.1
85.7
Кол-во реализованных бросков
44
40
Игры 3 тур
18.11.2025
МК Эль Бразил Санта Ана
88:79
Койуте
Завершен
Комментарии к матчу
