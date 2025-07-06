Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
06.07.2025

Смотреть онлайн Дорадос де Чихуахуа - Сантос Сан Луис 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика ЛНБП: Дорадос де ЧихуахуаСантос Сан Луис . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.

МСК, Арена: Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre
Мексика ЛНБП
Дорадос де Чихуахуа
Завершен
29:17 20:18 6:19 20:21 12:10
87 : 85
06 июля 2025
Сантос Сан Луис
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Дорадос де Чихуахуа — Сантос Сан Луис

Команда Дорадос де Чихуахуа в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Сантос Сан Луис, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Дорадос де Чихуахуа
Дорадос де Чихуахуа
Сантос Сан Луис
Дорадос де Чихуахуа
2 побед
1 победа
67%
33%
28.09.2025
Сантос Сан Луис
Сантос Сан Луис
57:89
Дорадос де Чихуахуа
Дорадос де Чихуахуа
Обзор
27.09.2025
Сантос Сан Луис
Сантос Сан Луис
93:83
Дорадос де Чихуахуа
Дорадос де Чихуахуа
Обзор
05.07.2025
Дорадос де Чихуахуа
Дорадос де Чихуахуа
90:69
Сантос Сан Луис
Сантос Сан Луис
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
24
21
3-х очк. попадания
8
9
Реализовано штрафных
15
16
% реализации штрафных
71.4
57.1
Кол-во реализованных бросков
47
46
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Эспаньол Эспаньол
Барселона Барселона
3 Января
23:00
Аталанта Аталанта
Рома Рома
3 Января
22:45
Монако Монако
Лион Лион
3 Января
19:00
Ювентус Ювентус
Лечче Лечче
3 Января
20:00
Борнмут Борнмут
Арсенал Арсенал
3 Января
20:30
Осасуна Осасуна
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
3 Января
18:15
Эльче Эльче
Вильярреал Вильярреал
3 Января
20:30
Ницца Ницца
Страсбург Страсбург
3 Января
21:00
Лилль Лилль
Ренн Ренн
3 Января
23:05
Брайтон Брайтон
Бернли Бернли
3 Января
18:00