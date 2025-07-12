Фрибет 15000₽
12.07.2025

Смотреть онлайн Минерос Закатекас - Коррекаминос Вик. 12.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика ЛНБП: Минерос ЗакатекасКоррекаминос Вик. . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 05:05 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Marcelino Gonzalez.

МСК, Арена: Gimnasio Marcelino Gonzalez
Мексика ЛНБП
Минерос Закатекас
Завершен
23:23 19:11 27:39 17:21
86 : 94
12 июля 2025
Коррекаминос Вик.
Превью матча Минерос Закатекас — Коррекаминос Вик.

Команда Минерос Закатекас в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 июля 2025 на поле команды Минерос Закатекас, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Минерос Закатекас
Минерос Закатекас
Коррекаминос Вик.
Минерос Закатекас
1 победа
0 побед
100%
0%
11.07.2025
Минерос Закатекас
Минерос Закатекас
97:93
Коррекаминос Вик.
Коррекаминос Вик.
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
25
19
3-х очк. попадания
7
11
Реализовано штрафных
15
23
% реализации штрафных
57.7
76.7
Кол-во реализованных бросков
48
53
