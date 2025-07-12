Смотреть онлайн Минерос Закатекас - Коррекаминос Вик. 12.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Минерос Закатекас — Коррекаминос Вик. . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 05:05 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Marcelino Gonzalez.
23:23 19:11 27:39 17:21
Превью матча Минерос Закатекас — Коррекаминос Вик.
Команда Минерос Закатекас в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 июля 2025 на поле команды Минерос Закатекас, в том матче победу одержали хозяева.