23.07.2025
Смотреть онлайн Солес де Мехикали - Коррекаминос Вик. 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Солес де Мехикали — Коррекаминос Вик. . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на арене Auditorio del Estado.
МСК, Арена: Auditorio del Estado
Мексика ЛНБП
Завершен
20:22 30:20 24:15 20:21
94 : 78
23 июля 2025
Превью матча Солес де Мехикали — Коррекаминос Вик.
История последних встреч
Солес де Мехикали
Коррекаминос Вик.
1 победа
0 побед
100%
0%
24.07.2025
Солес де Мехикали
102:74
Коррекаминос Вик.
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
18
3-х очк. попадания
11
10
Реализовано штрафных
19
10
% реализации штрафных
90.5
58.8
Кол-во реализованных бросков
51
39
Комментарии к матчу