23.07.2025

Смотреть онлайн Солес де Мехикали - Коррекаминос Вик. 23.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика ЛНБП: Солес де МехикалиКоррекаминос Вик. . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на арене Auditorio del Estado.

МСК, Арена: Auditorio del Estado
Мексика ЛНБП
Солес де Мехикали
Завершен
20:22 30:20 24:15 20:21
94 : 78
23 июля 2025
Коррекаминос Вик.
Смотреть онлайн
Превью матча Солес де Мехикали — Коррекаминос Вик.

История последних встреч

Солес де Мехикали
Солес де Мехикали
Коррекаминос Вик.
Солес де Мехикали
1 победа
0 побед
100%
0%
24.07.2025
Солес де Мехикали
Солес де Мехикали
102:74
Коррекаминос Вик.
Коррекаминос Вик.
Статистика матча

2-х очк. попадания
21
18
3-х очк. попадания
11
10
Реализовано штрафных
19
10
% реализации штрафных
90.5
58.8
Кол-во реализованных бросков
51
39
