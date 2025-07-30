30.07.2025
Смотреть онлайн Коррекаминос Вик. - Астрос де Халиско 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Коррекаминос Вик. — Астрос де Халиско . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Multidiciplinario UAT.
МСК, Арена: Gimnasio Multidiciplinario UAT
Мексика ЛНБП
20:22 7:28 14:21 28:20
69 : 91
30 июля 2025
Превью матча Коррекаминос Вик. — Астрос де Халиско
История последних встреч
Коррекаминос Вик.
Астрос де Халиско
0 побед
1 победа
0%
100%
29.07.2025
Коррекаминос Вик.
80:90
Астрос де Халиско
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
24
3-х очк. попадания
11
10
Реализовано штрафных
6
13
% реализации штрафных
33.3
65
Кол-во реализованных бросков
32
47
