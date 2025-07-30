Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП : El Calor de Cancun — Солес де Мехикали . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .

Превью матча El Calor de Cancun — Солес де Мехикали

Команда El Calor de Cancun в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июля 2025 на поле команды El Calor de Cancun, в том матче победу одержали хозяева.