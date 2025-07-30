Фрибет 15000₽
30.07.2025

Смотреть онлайн El Calor de Cancun - Солес де Мехикали 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика ЛНБП: El Calor de CancunСолес де Мехикали . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .

МСК
Мексика ЛНБП
El Calor de Cancun
Завершен
15:28 14:26 20:15 16:17
65 : 86
30 июля 2025
Солес де Мехикали
Смотреть онлайн
Превью матча El Calor de Cancun — Солес де Мехикали

Команда El Calor de Cancun в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июля 2025 на поле команды El Calor de Cancun, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

El Calor de Cancun
El Calor de Cancun
Солес де Мехикали
El Calor de Cancun
1 победа
0 побед
100%
0%
29.07.2025
El Calor de Cancun
El Calor de Cancun
89:87
Солес де Мехикали
Солес де Мехикали
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
31
3-х очк. попадания
7
5
Реализовано штрафных
8
9
% реализации штрафных
66.7
52.9
Кол-во реализованных бросков
33
45
Комментарии к матчу
