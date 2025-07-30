30.07.2025
Смотреть онлайн Freseros Irapuato - Абехас де Гуанахуато 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Freseros Irapuato — Абехас де Гуанахуато . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Мексика ЛНБП
Завершен
18:19 24:20 11:17 8:22
18:19 24:20 11:17 8:22
61 : 78
30 июля 2025
Превью матча Freseros Irapuato — Абехас де Гуанахуато
История последних встреч
Freseros Irapuato
Абехас де Гуанахуато
0 побед
1 победа
0%
100%
29.07.2025
Freseros Irapuato
78:79
Абехас де Гуанахуато
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
21
3-х очк. попадания
2
8
Реализовано штрафных
17
12
% реализации штрафных
63
54.5
Кол-во реализованных бросков
38
41
Комментарии к матчу