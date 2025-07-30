30.07.2025
Смотреть онлайн Дорадос де Чихуахуа - Минерос Закатекас 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Дорадос де Чихуахуа — Минерос Закатекас . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.
МСК, Арена: Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre
Мексика ЛНБП
Завершен
16:17 20:24 33:21 26:20
16:17 20:24 33:21 26:20
95 : 82
30 июля 2025
Превью матча Дорадос де Чихуахуа — Минерос Закатекас
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
19
3-х очк. попадания
16
8
Реализовано штрафных
13
20
% реализации штрафных
86.7
83.3
Кол-во реализованных бросков
46
47
Комментарии к матчу