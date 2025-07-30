Фрибет 15000₽
30.07.2025

Смотреть онлайн Пан. Агуаскальентес - Альконес Халапа 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика ЛНБП: Пан. АгуаскальентесАльконес Халапа . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Hermanos Carreon.

МСК, Арена: Gimnasio Hermanos Carreon
Мексика ЛНБП
Пан. Агуаскальентес
Завершен
28:21 27:21 16:28 20:12
91 : 82
30 июля 2025
Альконес Халапа
Смотреть онлайн
Превью матча Пан. Агуаскальентес — Альконес Халапа

Команда Пан. Агуаскальентес в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июля 2025 на поле команды Пан. Агуаскальентес, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Пан. Агуаскальентес
Пан. Агуаскальентес
Альконес Халапа
Пан. Агуаскальентес
1 победа
0 побед
100%
0%
29.07.2025
Пан. Агуаскальентес
Пан. Агуаскальентес
89:80
Альконес Халапа
Альконес Халапа
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
11
3-х очк. попадания
11
15
Реализовано штрафных
26
15
% реализации штрафных
92.9
78.9
Кол-во реализованных бросков
53
41
