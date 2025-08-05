05.08.2025
Смотреть онлайн Абехас де Гуанахуато - Дорадос де Чихуахуа 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Абехас де Гуанахуато — Дорадос де Чихуахуа . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Domo de la Feria.
МСК, Арена: Domo de la Feria
Мексика ЛНБП
Завершен
24:17 14:26 19:20 12:15
24:17 14:26 19:20 12:15
69 : 78
05 августа 2025
Превью матча Абехас де Гуанахуато — Дорадос де Чихуахуа
История последних встреч
Абехас де Гуанахуато
Дорадос де Чихуахуа
0 побед
1 победа
0%
100%
06.08.2025
Абехас де Гуанахуато
74:83
Дорадос де Чихуахуа
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
10
3-х очк. попадания
11
14
Реализовано штрафных
6
16
% реализации штрафных
33.3
80
Кол-во реализованных бросков
32
40
Комментарии к матчу