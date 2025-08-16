16.08.2025
Смотреть онлайн Коррекаминос Вик. - El Calor de Cancun 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Коррекаминос Вик. — El Calor de Cancun . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Multidiciplinario UAT.
МСК, Арена: Gimnasio Multidiciplinario UAT
Мексика ЛНБП
Завершен
23:19 26:22 22:21 13:21
84 : 83
16 августа 2025
Превью матча Коррекаминос Вик. — El Calor de Cancun
История последних встреч
Коррекаминос Вик.
El Calor de Cancun
1 победа
0 побед
100%
0%
17.08.2025
Коррекаминос Вик.
85:83
El Calor de Cancun
Статистика матча
2-х очк. попадания
28
25
3-х очк. попадания
6
9
Реализовано штрафных
10
6
% реализации штрафных
71.4
75
Кол-во реализованных бросков
44
40
