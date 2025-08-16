Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
16.08.2025

Смотреть онлайн Коррекаминос Вик. - El Calor de Cancun 16.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика ЛНБП: Коррекаминос Вик.El Calor de Cancun . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Multidiciplinario UAT.

МСК, Арена: Gimnasio Multidiciplinario UAT
Мексика ЛНБП
Коррекаминос Вик.
Завершен
23:19 26:22 22:21 13:21
84 : 83
16 августа 2025
El Calor de Cancun
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Коррекаминос Вик. — El Calor de Cancun

История последних встреч

Коррекаминос Вик.
Коррекаминос Вик.
El Calor de Cancun
Коррекаминос Вик.
1 победа
0 побед
100%
0%
17.08.2025
Коррекаминос Вик.
Коррекаминос Вик.
85:83
El Calor de Cancun
El Calor de Cancun
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
28
25
3-х очк. попадания
6
9
Реализовано штрафных
10
6
% реализации штрафных
71.4
75
Кол-во реализованных бросков
44
40
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
ЦСКА ЦСКА
12 Февраля
19:30
AK Барс AK Барс
Торпедо Торпедо
12 Февраля
19:00
Нефтехимик Нефтехимик
ХК Сочи ХК Сочи
12 Февраля
19:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Барселона Барселона
12 Февраля
23:00
Брентфорд Брентфорд
Арсенал Арсенал
12 Февраля
23:00
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
Северсталь Северсталь
12 Февраля
19:30
Локо U20 Локо U20
МХК Спартак МХК Спартак
12 Февраля
18:30
ХК Рязань ХК Рязань
Кристалл Кристалл
12 Февраля
19:00
Олимпиакос Олимпиакос
Црвена Звезда Црвена Звезда
12 Февраля
22:15
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
Виртус Болонья Виртус Болонья
12 Февраля
20:30