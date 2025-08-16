Фрибет 15000₽
16.08.2025

Смотреть онлайн Минерос Закатекас - Diablos Rojos 16.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика ЛНБП: Минерос ЗакатекасDiablos Rojos . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 05:05 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Marcelino Gonzalez.

МСК, Арена: Gimnasio Marcelino Gonzalez
Мексика ЛНБП
Минерос Закатекас
Завершен
12:26 28:19 30:18 15:29
85 : 92
16 августа 2025
Diablos Rojos
Превью матча Минерос Закатекас — Diablos Rojos

Команда Минерос Закатекас в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Diablos Rojos, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
20
3-х очк. попадания
11
9
Реализовано штрафных
14
25
% реализации штрафных
82.4
86.2
Кол-во реализованных бросков
44
54
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
