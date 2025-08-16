Фрибет 15000₽
16.08.2025

Смотреть онлайн Астрос де Халиско - Дорадос де Чихуахуа 16.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика ЛНБП: Астрос де ХалискоДорадос де Чихуахуа . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени и пройдет на арене Arena Astros.

МСК, Арена: Arena Astros
Мексика ЛНБП
Астрос де Халиско
Завершен
31:15 33:16 14:22 25:15
103 : 68
16 августа 2025
Дорадос де Чихуахуа
Смотреть онлайн
Превью матча Астрос де Халиско — Дорадос де Чихуахуа

История последних встреч

Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
Дорадос де Чихуахуа
Астрос де Халиско
1 победа
0 побед
100%
0%
17.08.2025
Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
81:76
Дорадос де Чихуахуа
Дорадос де Чихуахуа
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
26
22
3-х очк. попадания
13
4
Реализовано штрафных
12
12
% реализации штрафных
85.7
66.7
Кол-во реализованных бросков
51
38
Комментарии к матчу
