16.08.2025
Смотреть онлайн Астрос де Халиско - Дорадос де Чихуахуа 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Астрос де Халиско — Дорадос де Чихуахуа . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени и пройдет на арене Arena Astros.
МСК, Арена: Arena Astros
Мексика ЛНБП
Завершен
31:15 33:16 14:22 25:15
103 : 68
16 августа 2025
Превью матча Астрос де Халиско — Дорадос де Чихуахуа
История последних встреч
Астрос де Халиско
Дорадос де Чихуахуа
1 победа
0 побед
100%
0%
17.08.2025
Астрос де Халиско
81:76
Дорадос де Чихуахуа
Статистика матча
2-х очк. попадания
26
22
3-х очк. попадания
13
4
Реализовано штрафных
12
12
% реализации штрафных
85.7
66.7
Кол-во реализованных бросков
51
38
