16.08.2025

Смотреть онлайн Пан. Агуаскальентес - Freseros Irapuato 16.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика ЛНБП: Пан. АгуаскальентесFreseros Irapuato . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Hermanos Carreon.

МСК, Арена: Gimnasio Hermanos Carreon
Мексика ЛНБП
Пан. Агуаскальентес
Завершен
22:16 26:21 19:21 26:31
93 : 89
16 августа 2025
Freseros Irapuato
Смотреть онлайн
Превью матча Пан. Агуаскальентес — Freseros Irapuato

Команда Пан. Агуаскальентес в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча.

Статистика матча

2-х очк. попадания
29
18
3-х очк. попадания
9
14
Реализовано штрафных
8
11
% реализации штрафных
66.7
68.8
Кол-во реализованных бросков
46
43
Комментарии к матчу
