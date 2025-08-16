Смотреть онлайн Солес де Мехикали - Сантос Сан Луис 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Солес де Мехикали — Сантос Сан Луис . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на арене Auditorio del Estado.
19:22 24:19 24:19 20:20
Превью матча Солес де Мехикали — Сантос Сан Луис
Команда Солес де Мехикали в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Сантос Сан Луис, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.