Превью матча Солес де Мехикали — Сантос Сан Луис

Команда Солес де Мехикали в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Сантос Сан Луис, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.