22.08.2025
Смотреть онлайн El Calor de Cancun - Альконес Халапа 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: El Calor de Cancun — Альконес Халапа . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .
МСК
Мексика ЛНБП
Завершен
15:22 31:22 19:28 13:20
78 : 92
22 августа 2025
Превью матча El Calor de Cancun — Альконес Халапа
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
18
3-х очк. попадания
10
15
Реализовано штрафных
8
11
% реализации штрафных
66.7
68.8
Кол-во реализованных бросков
38
44
Комментарии к матчу