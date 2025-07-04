04.07.2025
Смотреть онлайн Солес де Мехикали - Альконес Халапа 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Солес де Мехикали — Альконес Халапа . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на арене Auditorio del Estado.
МСК, Арена: Auditorio del Estado
Мексика ЛНБП
Завершен
21:17 29:13 21:18 19:15
21:17 29:13 21:18 19:15
90 : 63
04 июля 2025
Превью матча Солес де Мехикали — Альконес Халапа
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
18
3-х очк. попадания
8
6
Реализовано штрафных
20
9
% реализации штрафных
83.3
50
Кол-во реализованных бросков
51
33
Комментарии к матчу