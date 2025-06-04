04.06.2025
Смотреть онлайн Атлетико Эстудиантиль Портено - Централ Энтре-Ринос 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Атлетико Эстудиантиль Портено — Централ Энтре-Ринос . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
23:20 20:22 20:25 16:25
79 : 92
04 июня 2025
Превью матча Атлетико Эстудиантиль Портено — Централ Энтре-Ринос
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
17
3-х очк. попадания
11
13
Реализовано штрафных
14
19
% реализации штрафных
82.4
73.1
Комментарии к матчу