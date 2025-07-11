Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.07.2025

Смотреть онлайн Norwood Flames Women - Eastern Mavericks Women 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияБаскетбол. Австралия NBL1 Central Women: Norwood Flames WomenEastern Mavericks Women . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на арене The ARC Campbelltown.

МСК, Арена: The ARC Campbelltown
Баскетбол. Австралия NBL1 Central Women
Norwood Flames Women
Завершен
27:23 24:15 17:16 18:16
86 : 70
11 июля 2025
Eastern Mavericks Women
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Norwood Flames Women — Eastern Mavericks Women

Статистика матча

2-х очк. попадания
29
20
3-х очк. попадания
6
8
Реализовано штрафных
10
6
% реализации штрафных
90.9
60
Кол-во реализованных бросков
45
34
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Сибирь Сибирь
Локомотив Локомотив
8 Января
13:30
ПСЖ ПСЖ
Марсель Марсель
8 Января
21:00
Нефтехимик Нефтехимик
Адмирал Адмирал
8 Января
14:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Реал Мадрид Реал Мадрид
8 Января
22:00
Северсталь Северсталь
Динамо Минск Динамо Минск
8 Января
17:00
Металлург Металлург
Авангард Авангард
8 Января
14:30
AK Барс AK Барс
Барыс Барыс
8 Января
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Автомобилист Автомобилист
8 Января
14:30
Арсенал Арсенал
Ливерпуль Ливерпуль
8 Января
23:00
Кремонезе Кремонезе
Кальяри Кальяри
8 Января
20:30