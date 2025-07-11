11.07.2025
Смотреть онлайн Norwood Flames Women - Eastern Mavericks Women 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 Central Women: Norwood Flames Women — Eastern Mavericks Women . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на арене The ARC Campbelltown.
МСК, Арена: The ARC Campbelltown
Баскетбол. Австралия NBL1 Central Women
Завершен
27:23 24:15 17:16 18:16
86 : 70
11 июля 2025
Превью матча Norwood Flames Women — Eastern Mavericks Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
29
20
3-х очк. попадания
6
8
Реализовано штрафных
10
6
% реализации штрафных
90.9
60
Кол-во реализованных бросков
45
34
Комментарии к матчу