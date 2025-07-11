11.07.2025
Смотреть онлайн Норвуд Флеймз - Истерн Маверикс 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NBL1 Central: Норвуд Флеймз — Истерн Маверикс . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени и пройдет на арене The ARC Campbelltown.
МСК, Арена: The ARC Campbelltown
Australia NBL1 Central
Завершен
16:28 19:28 17:21 18:19
16:28 19:28 17:21 18:19
70 : 96
11 июля 2025
Превью матча Норвуд Флеймз — Истерн Маверикс
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
25
3-х очк. попадания
7
11
Реализовано штрафных
15
13
% реализации штрафных
65.2
81.2
Кол-во реализованных бросков
39
49
Комментарии к матчу