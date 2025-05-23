Фрибет 15000₽
23.05.2025

Смотреть онлайн Realizar U21 Женщины - Sesi Bauru U21 Women 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия Паулиста U21 - Женщины: Realizar U21 ЖенщиныSesi Bauru U21 Women . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

МСК
Бразилия Паулиста U21 - Женщины
Realizar U21 Женщины
Завершен
25:23 25:23 25:16
3 : 0
23 мая 2025
Sesi Bauru U21 Women
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Realizar U21 Женщины со счетом 25-23
Сет 2. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Realizar U21 Женщины со счетом 25-23
Сет 3. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 20 очков

Превью матча Realizar U21 Женщины — Sesi Bauru U21 Women

История последних встреч

Realizar U21 Женщины
Realizar U21 Женщины
Sesi Bauru U21 Women
Realizar U21 Женщины
1 победа
0 побед
100%
0%
04.07.2025
Realizar U21 Женщины
Realizar U21 Женщины
3:1
Sesi Bauru U21 Women
Sesi Bauru U21 Women
Комментарии к матчу
