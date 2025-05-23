23.05.2025
Смотреть онлайн Сан-Бернардо (19) - Мауа Волей (19) 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Паулиста U19. Волейбол: Сан-Бернардо (19) — Мауа Волей (19) . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Бразилия. Паулиста U19. Волейбол
Завершен
19:25 18:25 11:25
0 : 3
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Мауа Волей (19) со счетом 19-25
Сет 2. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Мауа Волей (19) со счетом 18-25
Сет 3. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 20 очков
