23.05.2025

Смотреть онлайн Сан-Бернардо (19) - Мауа Волей (19) 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия. Паулиста U19. Волейбол: Сан-Бернардо (19)Мауа Волей (19) . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
Бразилия. Паулиста U19. Волейбол
Сан-Бернардо (19)
Завершен
19:25 18:25 11:25
0 : 3
23 мая 2025
Мауа Волей (19)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Мауа Волей (19) со счетом 19-25
Сет 2. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Мауа Волей (19) со счетом 18-25
Сет 3. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 20 очков

