Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Паулиста U19. Волейбол: E.C.Praia Grande/ALP U19 — Santo Andre U19 . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Бразилия. Паулиста U19. Волейбол
Завершен
25:13 25:14 25:15
3 : 0
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда E.C. Praia Grande U19 со счетом 25-13
Сет 2. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда E.C. Praia Grande U19 со счетом 25-14
Сет 3. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда E.C. Praia Grande U19 первая набрала 20 очков
