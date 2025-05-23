23.05.2025
Смотреть онлайн Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women - Comunicaciones Women 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women — Comunicaciones Women . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
25:9 25:16 25:19
25:9 25:16 25:19
3 : 0
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women со счетом 25-9
Сет 2. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women со счетом 25-16
Сет 3. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 20 очков
Превью матча Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women — Comunicaciones Women
История последних встреч
Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women
Comunicaciones Women
1 победа
0 побед
100%
0%
02.08.2025
Comunicaciones Women
1:3
Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women
Комментарии к матчу