23.05.2025
Смотреть онлайн Huracan Women - Клуб 3 де Фебреро Женщины 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Huracan Women — Клуб 3 де Фебреро Женщины . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
22:25 22:25 27:29
22:25 22:25 27:29
0 : 3
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Huracan Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Huracan Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Huracan Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Клуб 3 де Фебреро Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Клуб 3 де Фебреро Женщины со счетом 22-25
Сет 2. Команда Клуб 3 де Фебреро Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Huracan Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Клуб 3 де Фебреро Женщины первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Клуб 3 де Фебреро Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Клуб 3 де Фебреро Женщины со счетом 22-25
Тайм-аут
Сет 3. Команда Клуб 3 де Фебреро Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча Huracan Women — Клуб 3 де Фебреро Женщины
Комментарии к матчу